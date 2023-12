Protagonista positivo, nel bene e nel male. Lorenzo Montipò è ormai una certezza in Serie A, un portiere sicuro e affidabile arrivato ormai alla terza stagione col Verona. Decisivo a inizio campionato, con il super avvio dell'Hellas di Marco Baroni, così come nelle ultime settimane, nonostante i risultati negativi che sta ottenendo la squadra. Le prestazioni di Montipò degli ultimi anni sono state seguite costantemente da tanti osservatori, italiani e non solo. E se la scorsa estate era stata la Lazio il club maggiormente interessato al classe '96, ora è dall'estero che stanno arrivando sondaggi importanti.



LA LIGA CHIAMA - Due società spagnole si stanno tenendo aggiornate sulla situazione di Montipò, che ha un contratto col Verona fino al 2025: sono il Rayo Vallecano e il Betis Siviglia. Situazioni diverse, col Rayo che da qui al prossimo giugno cercherà un nuovo numero uno visto che l'attuale portiere, il macedone Dimitrievski, va a scadenza. Il Betis, invece, di portieri potrebbe prenderne due e Montipò è uno dei nomi valutati, sempre in ottica prossima estate. Dopo la Turchia, coi sondaggi arrivati qualche tempo fa, ora è la Spagna ad aver messo l'ex Novara nel suo mirino.