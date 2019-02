Fabio Grosso, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: "Per me è stata una settimana come le altre, in cui ci siamo allenati nel migliore dei modi. Domani giocheremo contro una squadra che sta bene, ha poche pressioni e molto entusiasmo e sta facendo grandi risultati.".



SULLE VOCI DI ESONERO - "Le parole del direttore sportivo? Raramente giudico, ognuno si prende la responsabilita delle proprie azioni. Voglio sottolineare però l'ottimo lavoro che ha fatto il d.s. costruendo una squadra con giocatori di qualità. Credo che questa squadra stia pagando anche delle conseguenze di errori non fatti da noi. I contatti con altri allenatori? Fa parte del nostro mondo, bisogna saper accettare queste cose perché fa parte del gioco. Io sono convinto di quello che faccio".