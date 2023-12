Dopo il gol segnato alla Lazio che è valso il pareggio del Verona, l'attaccante dell'Hellas Thomas Henry ha parlato a DAZN: "È tutto bellissimo, personalmente ma soprattuto per la squadra. Un punto è la cosa più importante".



L'infortunio, il quasi addio. Ora la rinascita.

"La mia storia dice questo ed è stata difficilissima. È un'esperienza, ora sono più forte. Il calcio è così e dobbiamo guardare avanti".



La terza rimonta, avete voglia?

"Abbiamo dimostrato di averla, ma ora sarebbe bene fare gol per primi perché è difficile tornare in parità dopo un gol subito. Siamo contenti, lavoriamo per la prossima settimana".



Quando la vittoria?

"Speriamo alla prossima".



Quanto ha trascinato il Bentegodi?

"Abbiamo sentito la spinta, tutte le partite è così. Sono incredibili, spero di rivedere lo stadio pieno alla prossima".



A chi dedichi il gol?

"A tutta la mia famiglia, a mia moglie, mio figlio che oggi fa due mesi. Siamo tutti contenti".