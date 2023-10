Il tecnico del Verona Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Frosinone. Sempre out Hien, mentre torna in gruppo Mboula.



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Amione, Faraoni, Magnani, Dawidowicz, Coppola, Calabrese

Centrocampisti: Lazovic, Joselito, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Ngonge, Bonazzoli, Mboula