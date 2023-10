Il Verona ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Torino in programma per domani alle 18.30 all'Olimpico. La squadra di Baroni per la sfida con i granata di Juric perde Isak Hien. Lesione del bicipite femorale per il centrale svedese, che non sarà della partite e ne avrà per un po'.

Questo l'elenco dei convocati di Baroni:



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Amione, Faraoni, Magnani, Dawidowicz, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Joselito, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.

Attaccanti: Henry, Djuric, Cruz, Ngonge, Bonazzoli.