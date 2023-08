Il Verona si prepara ad affrontare la Roma nel match in programma domani alle 20.45. In vista di quest'impegno i gialloblù hanno diramato l'elenco dei convocati. Mancano gli infortunati Lazovic, Braaf e Henry, oltre ai giocatori in uscita Hrustic, Kallon e Gunter. Questo l'elenco completo:



Portieri: Montipò, Berardi, Perilli,

Difensori: Amione, Doig, Faraoni, Hien, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Coppola,

Centrocampisti: Joselito, Hongla, Saponara, Terracciano, Serdar, Patanè, Duda, Folorunsho

Attaccanti: Djuric, Ngonge, Mboula, Cisse, Bonazzoli