Marco Baroni ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona-Ascoli, match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, in programma sabato 12 agosto alle ore 21, allo stadio 'Bentegodi'.



Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli.

Difensori: 2 Amione, 3 Doig, 6 Hien, 17 Ceccherini, 23 Magnani, 24 Terracciano, 27 Dawidowicz, 32 Cabal, 42 Coppola.

Centrocampisti: 14 Joselito, 18 Hongla, 20 Saponara, 33 Duda, 80 Cissè.

Attaccanti: 11 Djuric, 21 Diao, 26 Ngonge, 28 Patanè, 77 Mboula, 97 Cazzadori, 99 Bonazzoli.