Traballa la panchina di Gabriele Cioffi all'Hellas Verona, uscito sconfitto anche dalla trasferta di ieri sul campo della Salernitana. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nelle prossime ora la società ha in programma un vertice e verrà presa una decisione. I nomi che circolano sono tanti: si va da Paulo Sousa, in tribuna al Bentegodi nella partita contro l’Udinese, ad Aurelio Andreazzoli, da Davide Ballardini passando per il tecnico della Primavera Salvatore Bocchetti, che però non ha il patentino e dovrebbe essere affiancato da un altro allenatore.