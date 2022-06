Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del, che prenderà il posto di, trasferitosi all'"Il tempo che mi ha diviso dall'arrivo è legato a un particolare rapporto con il mio precedente presidente, che ringrazio nonostante le difficoltà: una motivazione 'sentimentale', perché ha provato a convincermi a proseguire la mia avventura a Brescia".- "Il fatto che leggiate molti notizie sta a significare che abbiamo tanti giocatori bravi. Non sarei venuto qualora mi fosse stata presentata una dismissione, mi è stato chiesto di mantenere l'equilibrio finanziario provando a rimanere nella metà di sinistra della classifica, tenendo presente quanto sia fondamentale l'obiettivo della salvezza. Dovremo volare bassi ed essere concreti"."I miei predecessori hanno dato un'identità all'Hellas, che è risultati un avversario fastidioso per tutti in campionato. Vogliamo mantenere quell'identità, di un calcio propositivo e aggressivo, chiaramente nel rispetto di chi arriverà. Non tanto nella figura del direttore sportivo, quanto nelle caratteristiche di mister Cioffi. Sarà il suo calcio, non quello di Tudor e Juric"."I portieri non si toccano, così come gli esterni di centrocampo. Veloso non si tocca, e anche Hongla o Caprari. Posso andare avanti: Dawidowicz, Ceccherini, abbiamo grandi aspettative su Coppola, Lasagna rimane. La squadra resterà quasi tutta".I giocatori più chiacchierati sono Simeone, Barak, Ilic e Casale: su di loro giornalmente devo dare delle risposte. Per ora solo chiacchiere, bisogna dare il tempo al mercato di accendersi, in Italia le opzioni e le contro-opzioni rendono ricchi o poveri i club"."Sono un uomo solo e mi muovo da solo, mi piace valorizzare le persone che trovo. L'Hellas è rappresentato da un gruppo di ragazzi e professionisti scelti con il lanternino per educazione, competenza e professionalità. Mi sembrerebbe inopportuno arrivare subito con un gruppo di professionisti con i quali ho lavorato"."Incedibile, ricopre con disinvoltura tanti ruoli, mi ha impressionato".L'Udinese è una delle migliori società in Italia. Il fatto che il Verona abbia convinto Cioffi a lasciarla rispecchia la credibilità che si è costruito in questi anni. Cioffi è un predestinato, ha le stimmate dell'allenatore che arriverà ad alto livello. Parlare di sintonia allenatore-direttore è riduttivo: quando una società funziona nella parte tecnica è perché funziona dalla testa. Il Verona in questi anni è diventata una grande famiglia, allenatore e direttore hanno goduto di questa sintonia. Ho percepito questo venendo un po' dall'inferno"."Per esperienza, finché non ci sono le firme è meglio avere cautela. Per gli ottimi rapporti tra il Verona e l'Atalanta posso dire che su Piccoli siamo ai dettagli, il resto sono perlustrazioni sul mercato. Dovessimo iniziare il campionato con questa rosa saremmo una squadra top: ad ogni uscita corrisponderà un'entrata. Su Piccoli ci siamo portati avanti, perché presupponiamo che Simeone possa avere offerte irrinunciabili. Ma anche non dovessero arrivare, potrebbe tranquillamente rimanere"."Avremo un grande occhio per il settore giovanile, su molti dei nostri talenti c'è un interesse particolare. Per come è strutturata questa società avremo grande attenzione in questo senso".