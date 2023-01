A pochi minuti dalla sfida tra Verona e Cremonese il ds degli scaligeri Sean Sogliano, è intervenuto ai microfoni di Dazn, con alcuni riferimenti al mercato. "Sono abituato a parlare a fatti compiuti. Il mercato è lungo e siamo abituati a convicerci, ma a 2-3 giorni dalle partite non parlo di mercato. Oggi chi scenderà in campo dovrà dare il massimo per l'Hellas" ha precisato il direttore. Proseguendo, non è mancato il riferimento all'importanza di questa sfida: "Veniamo da diverse sconfitte che hanno lasciato il segno. Sta sera mi aspetto una prova d'orgoglio, come con il Torino".