Il Marsiglia si è inserito per Ilic del Verona. Il club francese ha fatto un’offerta superiore a quella del Torino e in questo momento è in vantaggio. I francesi hanno anche il sì del giocatore, che ha accettato un contratto di cinque anni a partire dalla prossima stagione.



LO SCATTO - Il Toro non molla ma intanto valuta Makengo dell’Udinese, perché consapevole che l’OM oggi è in vantaggio dopo l’incontro dei giorni scorsi con la dirigenza gialloblù. Dopo Malinovskyi il Marsiglia ci prova per un altro giocatore di Serie A, trattativa in corso per Ilic.