Un anno fa il Napoli acquistava Amir Rrahmani dal Verona. Oggi ecco riprendere i contatti tra i due club, questa volta per Mattia Zaccagni. Il centrocampista classe '95 si sta mettendo in forte mostra quest'anno ed è già a 4 gol e 4 assist attirando tutta l'attenzione su di sé.



Oggi il Corriere dello Sport parla dello stato della trattativa per portare Zaccagni in azzurro, con Napoli e Verona che si sono simbolicamente stretti la mano, siamo al punto delle promesse. Ancora non si sa cosa accadrà, però c'è un vantaggio rassicurante sulla concorrenza. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro e l'operazione potrebbe essere proprio come quella di Rrahmani, ovvero che Zaccagni resterebbe a Verona fino a fine stagione per poi trasferirsi a giugno all'ombra del Vesuvio.