Anche in casa Verona si valutano diverse cessioni e uno dei profili in uscita è il difensore Salvatore Bocchetti.



Sul centrale classe ’86 c’è da tempo l’interesse del Pescara, con il presidente Sebastiani che, intervistato da Tuttopescara ha confermato la volontà di acquistarlo: "Bocchetti è un giocatore che ci interessa ma ha offerte dall'estero e le sta valutando. Se non dovesse concretizzarsi nulla allora verrebbe da noi volentieri"