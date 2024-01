Verona, il punto sul mercato in uscita. Quanto ha guadagnato fin qui Setti?

Il mercato del Verona è sempre più affollato di nomi, soprattutto per quanto riguarda le uscite eccellenti. Un leitmotiv che è oramai chiaro da più di un mese: la situazione finanziaria è decisamente poco stabile e il primo obiettivo è quello di incassare il più possibile per cercare di coprire gli enormi debiti contratti, anche e soprattutto alla luce delle ultime vicende giudiziarie che stanno interessando la società Star Ball srl, prima ed unica azionista del club. Sul fronte mercato quindi, la parola d'ordine rimane sempre quella: cedere, cercando di incassare il più possibile. Ad oggi, tanti sono i nomi che già hanno salutato le rive dell'Adige alla volta di altri lidi in Serie A. Josh Doig, Cyril Ngonge e Filippo Terracciano sono stati i primi a lasciare la casacca gialloblù, per accasarsi rispettivamente al Sassuolo, al Napoli e al Milan. Per queste tre prime cessioni il Verona ha incassato un totale di circa 30 milioni di euro, divisi tra i 6 milioni per Doig, i 20 per Ngonge e i 4,5 per Terracciano. A questi tre giocatori, si sono poi aggiunti il difensore Davide Faraoni, ceduto alla Fiorentina con la classica formula di prestito con diritto di riscatto dopo sei mesi, e Isak Hien, finito all'Atalanta per 7 milioni di euro. In totale, solamente per quanto riguarda la cifra netta guadagnata da queste cessioni, ad oggi il Verona ha avuto un incasso di circa 44/45 milioni di euro, al quale si devono aggiungere i valori dei vari ingaggi risparmiati per questi giocatori. Un esempio chiaro è proprio quello di Faraoni, che percepiva circa 1,3 milioni di euro annui.



Le operazioni in uscita non sono però finite qui. Notizia proprio delle ultime ore è quella che vuole Milan Djuric accasarsi al Monza, anche lui con una formula che prevede subito più di un milione di euro per le casse gialloblù più eventuali bonus, con un risparmio dell'ingaggio che ammonta intorno al milione di euro. In totale, quindi, un'operazione di circa 2 milioni e mezzo di guadagno netto. Il mercato però non sembra assolutamente essere chiuso. Gli ultimi nomi fatti per quanto riguardano le cessioni vedono interessati sia Lazovic, con un interessamento del Como in piena zona promozione in serie B, sia per Amione, che ha richieste molto interessanti provenienti dal Messico, ma anche dall'Udinese, che è ora alla ricerca di un sostituto di Nehuen Perez. Anche Gunter sta salutando Verona alla volta di Istanbul, mentre Henry è finito sul taccuino di alcune squadre sia di serie A che di serie B. Non meno importante l'interessamento dell'Atalanta per Dawidowicz, anche se per ora sembra ancora tutto in stand-by. Insomma, sono ancora molte le operazioni che potrebbero chiudersi entro la fine della sessione invernale di calciomercato e visto il mantra avuto fin qui, non è escluso che proprio nelle prossime ore si possano aggiungere altri giocatori.