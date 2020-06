Mancano poche ore al fischio d'inizio di Verona-Napoli e questa volta mancherà il pubblico sugli spalti. I rapporti tra le due tifoserie non è dei migliori e a tal proposito è intervenuto il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



ASTIO TRA TIFOSERIE - "Non è che i veronesi a Napoli vengono trattati in maniera migliore. Anche loro sono insultati e gli gettano contro di tutto. Ho immagini dove a Napoli sono state lanciate contro i nostri tifosi bombe carta".



RRAHMANI - "Il Napoli ha comprato un grande giocatore".