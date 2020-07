Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il secondo allenatore del Verona Paro ha parlato così della prova della squadra dello squalificato Juric: "Se è andata come l'avevamo preparata? Sapevamo che squadra andavamo ad affrontare ed è stato un duello a tutto campo. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato una volta di più la loro crescita: siamo diventati una squadra veramente competitiva e siamo contenti della prestazione di oggi, perché giocare contro l'Atalanta in questo momento non è facile. I ragazzi hanno giocato alla pari per 95': devono esserne orgogliosi. Come ho vissuto la partita? È stato un pomeriggio particolare, avevo di fronte il mio ex allenatore, mi sembrava strano giocarmela con lui, mi sono emozionato. Il paragone con l'Atalanta? Io e mister Juric abbiamo imparato tanto da Gasperini, lui sta facendo un lavoro straordinario ed è un vero e proprio modello, non solo per noi. Poi è ovvio che ci siano delle differenze, perché ogni tecnico apporta delle modifiche e adatta i propri alla squadra che allena. Dove è migliorabile il Verona? Anzitutto dobbiamo ancora finire il campionato, il gruppo ci tiene a dimostrare di poter affrontare le restanti gare nel modo giusto, anche per riconfermare la bontà del lavoro fatta sinora. Si possono sicuramente affinare certe cose in attacco, sulle conclusioni, o sotto l'aspetto difensivo per evitare qualche incertezza, ma sempre sulla scia del percorso continuo che abbiamo fatto da inizio anno. Amrabat? Ha una presenza straordinaria in campo e anche lui, come tutta la squadra, ha acquistato nel tempo sicurezza e consapevolezza: gli auguriamo di continuare così".