Dopo la sconfitta all'ultimo respiro contro la Lazio, il vice allenatore dell'Hellas Verona, Matteo Paro, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN: “Il Verona è cresciuto tanto, giocare così contro una Lazio in questa condizione era difficile. Dovevamo essere migliori nella finalizzazione, ma già creare tante situazioni non era facile. Il Verona ha fatto una grande partita, affrontare la Lazio era durissima. Un avversario forte, che concede poco e può sempre fare gol come è successo. Ci è mancata un po' di qualità nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto occasioni soprattutto nel primo tempo. Purtroppo il gol è arrivato al 92' su una loro classica situazione, ma i ragazzi hanno fatto una gara di alto livello. Abbiamo raggiunto, come lo scorso anno, un obiettivo strepitoso. Questa squadra deve pensare a vincere ogni partita, tutti abbiamo voglia di crescere e di alzare il livello per arrivare più in alto possibile”.