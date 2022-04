Ivan Ilic, centrocampista del Verona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



"Verona è la piazza ideale per crescere. E posso migliorare ancora. Segnare di più non è importante quanto giocare sempre meglio, gol e assist verranno di conseguenza".



MONDIALE - "Il Verona mi ha dato la possibilità di giocare con frequenza e aiutato a ricevere la prima convocazione nella nazionale maggiore. Il Mondiale con la Serbia è l’obiettivo, il sogno. Per arrivarci devo finire bene la stagione e partire meglio nella prossima. Magari segnando ancora all’Inter".



MILINKOVIC-SAVIC - "Sergej è un grande, lo ammiro, ma non è il mio modello. Il mito per me resta Ronaldinho".



ITALIA FUORI - "Non doveva succedere perché avete vinto l’Europeo. Il calcio a volte è crudele".