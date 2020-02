La Juventus sarà impegnata stasera nella sfida del Bentegodi contro il Verona, una trasferta tutt'altro che scontata come testimoniano le statistiche pubblicate dal sito ufficiale della Juventus.



VERONA IMBATTUTO DA 7 PARTITE - Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite di campionato, non infila una striscia più lunga senza sconfitte in Serie A dall’ottobre del 2000.



AL BENTEGODI- Verona imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di campionato (2V, 1N): in Serie A non arriva a quattro di fila da febbraio 2016 (2V, 2N).



CLEAN SHEET VERONA - Il Verona ha mantenuto la porta inviolata ben otto volte in questo campionato, record alla pari di Inter e Milan. Nelle precedenti 13 stagioni di Serie A, solo una volta i gialloblù avevano ottenuto più clean sheet dopo 22 gare (nel 1988/89, 10).



PAZZINI VS JUVE - Giampaolo Pazzini ha messo lo zampino in sei reti contro la Juventus in Serie A (quattro gol, due assist): tutte le partecipazioni sono arrivate nelle prime otto sfide, nessuna invece nelle ultime 13 - quella bianconera è la squadra affrontata più volte dall’attaccante del Verona in Serie A (21).