L'Hellas Verona che questa mattina ha ufficializzato l'attaccante Jordi Mboula è pronta ad accogliere un altro innesto in attacco. Lo scrive il quotidiano 'L'Arena': fumata bianca in arrivo per Riccardo Saponara, trequartista classe '92 svincolato dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina.