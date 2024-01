Verona, in chiusura l'acquisto di Garcés: cifre e dettagli

Francesco Guerrieri

Il Verona sta chiudendo l’acquisto di Facundo Garcés, difensore classe ‘99 del Colon con doppio passaporto argentino e spagnolo. La retrocessione del club argentino ha fatto scattare in automatico la clausola rescissoria di 3 milioni di euro, ma i gialloblù potrebbero ottenere un ulteriore sconto chiudendo l'affare al milione di euro. E' questa la cifra sulla quale si sta ragionando, considerando anche che Garcés ha il contratto in scadenza a dicembre prossimo.



I NUMERI DI GARCES - Nei piani della società il giocatore dovrebbe andare a sostituire il vuoto lasciato da Hien, ceduto all'Atalanta per otto milioni più bonus. In questa stagione ha totalizzato 44 presenze giocando la seconda parte di stagione con la fascia da capitano sul braccio, anche un gol decisivo per la vittoria con l'Estudiantes. Ora per Garcés c'è una nuova avventura alle porte, l'Europa chiama e il Verona affonda il colpo. Il dopo Hien in casa gialloblù è già iniziato.