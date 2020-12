Dopo i due anticipi di martedì, la quattordicesima giornata diprosegue e si completa oggi con le altre otto partite del programma. Si parte alle 18.30 con, con i nerazzurri diche hanno l'occasione perin classifica, in attesa del match che alle 20.45 vedrà impegnato ilcapolista contro la Lazio. L'Inter arriva a questo appuntamento forte di, successi che hanno riposizionato la squadra nella parte altissima della classifica, rilanciandola fra le più autorevoli candidate allo scudetto. Di fronte c'è(l'Inter ne ha 30) e reduce da un pareggio esterno (con la Fiorentina) e da una sconfitta interna (con la Sampdoria)., le due squadre si sono affrontate 76 volte nella loro storia in tutte le competizioni:. In Serie A, i successi dei gialloblù sono 4 in 58 partite, con 33 vittorie dell’Inter e 21 pareggi. Tutti in campo alle 18.30,(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Colley; Salcedo. All. Juric(3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku. All. Conte​