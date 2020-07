Momenti di grande tensione nel corso di Verona-Inter, partita poi finita 2-2, tra Antonio Conte e Ivan Juric. Sul finire del primo tempo, con gli scaligeri avanti 1-0, dopo un fallo fischiato a Lukaku i due allenatori hanno avuto un vivace battibecco, ben testimoniato dai microfoni a bordo campo.





Non contento per il fallo chiamato a Lukaku per un intervento su Kumbulla, Conte si è arrabbiato con l’arbitro, urlandogli: ‘Che fallo è?”. Juric non ha apprezzato le proteste, e si è lamentato della reazione di Conte. A quel punto, il tecnico dell’Inter si è rivolto direttamente al collega, in modo molto pesante: ‘Juric non rompere il ca… e stai muto!”. Pronta la risposta di Juric: “Stai muto te, ma come ti permetti”. I due sono stati poi separati dal quarto uomo Ros.