Il Verona pensa a Filippo Inzaghi per la prossima stagione. Come riporta tggialloblù.it, l'allenatore ex Bologna, Venezia e Milan è il candidato numero 1 per il dopo Aglietti, chiamato a guidare gli scaligeri in questo finale di stagione. Anche a livello dirigenziale cambierà qualcosa: Lupo e Gerolin i nomi più caldi per il dopo D'Amico.