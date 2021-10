IL TABELLINO

. E la Lazio? Beh, diciamolo pure:, soprattutto dopo il successo sull’Inter di Simone Inzaghi.. Lazio che perdute le certezze del suo vecchio gioco, ancora non ne ha trovate di nuove per credere nelle geometrie del nuovo allenatore. Su e giù, insomma.. Ma tutto ciò non può togliere meriti al Verona, che il successo se l’è costruito sul prato con un calcio - quello del primo tempo soprattutto - da squadra che crede in quel che fa e che quello che fa riesce a farlo con semplicità. Persino con divertimentoCome quello che s’è preso, che ha firmato tutti e quattro, lasciando a Immobile, un misero centro e nulla più. Insomma,Eppure sembra avere intenzioni serie e bellicose, la Lazio, che piazza immediatamente alta la difesa e cerca il lancio verticale. E il Verona va in difficoltà già al primo lancio lungo e verticale che asseconda, al qualepresta il ruolo di centravanti. Bello il taglio, feroce l’inserimento e più sì che no da rosso la. L’ingegnere Marco Piccini è di cuore buono e il Verona se la cava. Se la cava e cambia subito registro.. E diventa padrone del gioco come in verità gli capita spesso nei suoi eccellenti primi tempi. Stavolta, forse, piace anche di più, perché la Lazio non riesce neppure a biascicare un po’ di calcio decente, accettabile, tale da giustificare le ambizioni. Proprio così: il Verona non rischia mai davanti a Montipò e domina irrimediabilmente dal centrocampo in su. Dov’è che Tudor piazza il quartier generale del suo gioco? In mezzo al campo, ovviamente. Là dove Veloso più indietro e Ilic un po’ più avanti, fanno abbacchio di Leiva e Milinkovic Savic. Ma non è tutto.i. Incontenibile Faraoni e imprendibile Lazovic, mentre Caprari s’accentra, s’impossessa del ruolo di trequartista e centrocampisti e difensori della Lazio gli fanno fare quello che vuol fare. E che sa fare.. Va di lusso perché per altre cinque volte il Verona spreca, butta via palloni da mettere in porta con grande facilità. Caprari (due volte), Faraoni e Barak (pure lui due volte) i mangiatori di gol. Cecchino infallibile, invece, Simeone, il quale in sei minuti ne fa due. Il primo (30’) con l’assistenza di Caprari e l’altro con quella di Reina. Già, il portiere biancazzurro rinvia come peggio è complicato fare, consegna palla a Ilic che la sistema sul destro velenoso del piccolo. Giusto così. Anzi, risultato anche striminzito per il Verona che alla Lazio lascia solo un tiro largo di Immobile a quattro minuti dal riposo.Ma ovviamente il calcio è imprevedibile. E’ la sua bellezza, no? E allora, ecco la sorpresa. Ecco quello che non t’aspetti.. Ed è a questo punto che t’aspetti tutta un’altra gara. Forse il solito Verona che si fa acchiappare nei secondi tempi. Forse una Lazio finalmente più compatta, ordinata e motivata. Forse una mezza genialata di Maurizio Sarri, in questa stagione ancora a corto di brillanti idee. Niente di niente.. Anzi, c’è di peggio per la Lazio. C’è che ormai la premiata ditta Caprari-Simeoncino ormai ci ha preso gusto. E allora, (62’) terzo centro (nuovo e pregevole suggerimento e destro abbastanza comodo per portarsi anche il pallone a casa) e poi, in pieno recupero (93’) cross di Faraoni e gol pure di testa. Cosicché, piegato, mortificato dai quattro gol di Simeone, Sarri non può trovare alcun conforto neppure nella traversa centrata da Milinkovic oppure nel mezzo miracolo di Montipò su Patric nel finale.Marcatori: 30' p.t. Simeone, 36' p.t. Simeone, 3' s.t. Immobile, 17' s.t. Simeone; 48' s.t. SimeoneAssist: 30' p.t. Caprari, 36' p.t. Veloso, 3' s.t. Milinkovic-savic, 17' s.t. CaprariHellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (dal 24' s.t. Sutalo), Casale (dal 1' s.t. Ceccherini); Faraoni, Ilic (dal 36' s.t. Hongla), Veloso (dal 23' s.t. Tameze), Lazovic (dal 35' s.t. Magnani); Barak; Simeone, Caprari.Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj (12' s.t. Lazzari); Milinkovic, Leiva (dal 18' s.t. Cataldi), Akpa Akpro (dal 12' s.t. L. Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Pedro (dal 18's.t. Moro).Arbitro: PiccininiAmmoniti: 9' p.t. Veloso, 44' p.t. Patric, 12' s.t. Akpa-Akpro, 21' s.t. Ceccherini