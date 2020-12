Ivan Juric, allenatore del Verona, parla a Dazn dopo la vittoria sulla Lazio all’Olimpico: “Abbiamo fatto un'ottima partita, eravamo molto concentrati e abbiamo pressato molto. Avremmo potuto fare qualche gol in più. Devo dire che ho visto una Lazio un po' più stanca, dopo la Champions League forse siamo stati un po' facilitati. Tameze? L'abbiamo preparata così: andare alla scalata diretta centrale, lasciando solo il portiere. Penso abbia fatto una grande prestazione”.



LOVATO - Sulla voglia di cambiare Lovato dopo 10 minuti: “Ha fatto veramente male nei primi dieci minuti. L'altro giorno parlavo con lui, gli dicevo di stare sereno, perché ha fatto tre partite di novanta minuti in Serie A. Per un ragazzo come lui non è facile sentire parlare di calciomercato, secondo me un po' gli pesa questa cosa. Ha fatto male nei primi dieci minuti, poi si è ripreso e ha fatto ottanta minuti ad alto livello. Ha le caratteristiche giuste per diventare un ottimo difensore, a patto che resti umile”.