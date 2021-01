Ivan Juric, allenatore del Verona, parla a Sky dopo la sconfitta con il Bologna: "Non si può prendere un rigore così. E' stato come l'anno scorso, una seconda palla, bisognava proteggere le zona e non concedere questo rigore. Alla fine il Bologna ha meritato, ha una bellissima squadra con talenti. Potevamo pareggiare ma loro sono stati migliori di noi e quindi la vittoria è meritata".



Su Kalinic: "Si allena con il gruppo da dieci giorni. Ci si aspetta tutto subito, ma ci vuole tempo perchè entri in forma. Poteva far gol ma ci vuole pazienza su queste cose. Alla fine abbiamo fatto un buon secondo tempo, nel primo tempo a tratti ma secondo me il Bologna ha meritato".



Sul mercato: "Di mercato non voglio parlare, perchè sennò esci fuori di testa, è meglio concentrarsi sui giocatori che hai e fare al meglio".