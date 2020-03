Il tecnico del Verona Ivan Juric non usa mezze misure a Sky Sport per descrivere lo scenario nel quale si è giocata la partita con la Sampdoria: "Se devo essere sincero, è tutto ridicolo, non è normale. Cioè, questi cominciano a giocare e poi non giocano, poi giocano un'ora dopo, poi noi stiamo adesso anche qua a un metro uno dall'altro e in partita tutti difendono abbracciati. Ci sono tante contraddizioni, per me va bene tutto, l'importante è che ci sia coerenza, che decidono bene, sereni, così c'è grande incoerenza".