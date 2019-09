Ivan Juric, allenatore del Verona, parla a Sky Sport dopo il ko col Milan: "Sono contento. In 11 contro 11 siamo stati migliori, abbiamo creato più occasioni anche in 10 contro 11. Se c'era una squadra che doveva fare punti eravamo noi. Var? Tutte decisioni al limite. Tolto il rigore al Milan che era netto, accetto tutto. Dobbiamo giocare con questo spirito, sempre al massimo. Verre ha fatto bene, è all'inizio del suo cammino e deve crescere ancora tanto".



SULLA DIFESA - "Lavorano bene, sono tutti ragazzi che non hanno mai giocato in Italia, con Gunter che ha fatto così così al Genoa".