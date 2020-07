Il tecnico del Verona Ivan Juric parla a Sky Sport dopo il ko con la Roma: "Mancata concretezza. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, la differenza l'hanno fatta gli episodi. I ragazzi hanno fatto una grande partita, ci è mancato qualche spunto davanti per vincere o pareggiare. Stanchezza? I ragazzi mi sorprendono ogni giorno, per noi è un po' più difficile perché non posso fare tanto turnover e ho giocatori che giocano sempre, ma si stanno superando e stanno sorprendendo anche me. L'espulsione? Il rigore non c'era e penso ce ne fosse uno per noi per fallo di mano. La reazione emotiva è stata esagerata, e l'arbitro ha ritenuto fosse troppo. Va bene così".



In conferenza stampa, Juric parla anche del suo rinnovo: "Non ho deciso, ne stiamo ancora parlando".