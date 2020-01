Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro il Lecce: "Io esemplare? Umanamente è un aggettivo che mi piace. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, dobbiamo stare attenti perché il campionato è lungo e difficile, dobbiamo sempre correre al massimo. Serve restare concentrati e avvicinarci ai quaranta punti. Sono contento per la partita di oggi, volevamo staccarci dai bassifondi della classifica e siamo stati bravi nell'approccio alla gara".



SU GASPERINI - "Io gli ho rubato tante cose, la verità è questa. Ho lavorato con lui, abbiamo condiviso tante idee. Per me è un esempio, lo seguo con attenzione".



CRESCITA SQUADRA - "Il merito va dato ai calciatori, che volevano rilanciarsi. Con voglia e lavoro, hanno creato un gruppo unito. Stiamo facendo grandi cose, nemmeno io pensavo di poter arrivare a questi livelli. Vogliamo continuare a stupire".



QUANTO VALE IL CAMPIONATO - "Tanto, gli ultimi due anni sono stati difficili. Adesso mi godo il momento, sono spensierato e finalmente dormo bene. A Genova ho vissuto male, ora sono felice".