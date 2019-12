Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 3-3 contro il Torino: "Si sono viste le difficoltà che possiamo avere quando caliamo d'intensità. Nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol, i ragazzi sono stati eroici e fantastici perché non hanno mai mollato. Nei primi 45', invece, non abbiamo potuto fare nulla contro un gran Torino: non eravamo in campo. I ragazzi entrati dalla panchina hanno fatto benissimo, dando uno slancio importante alla squadra anche se c'è sicuramente stata un po' di fortuna. L'1-0 a fine primo tempo è stato un ottimo risultato, poteva andare peggio visto quanto fatto dai nostri avversari: abbiamo concluso la sfida col piglio giusto, in settimana è mancata un po' di concentrazione. Grandissima partita, ma non solo per il risultato: quando giochiamo come si deve possiamo combattere con tutti. A Verona mi trovo bene, i ragazzi sono giovani e hanno molta fame: ho avuto un po' di paura sul terzo gol perché credevo ci fosse una posizione di fuorigioco, ma ci è andata di lusso".