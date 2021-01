Ilha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di Torino contro i granata."Ci vuole la stessa attenzione, la stessa voglia di attaccare e difendere. A La Spezia è stata una partita bellissima, intensa, tra due squadre che hanno dato tutto. Con il Torino, che ha giocatori fortissimi, ci vorrà tutto questo, e migliorare anche certi aspetti"."Siamo indietro all'anno scorso, poi i punti sono diversi. Ma come espressione del gioco no, siamo ancora un'incognita. L'altro giorno ho visto certe cose che mi sono piaciuto molto, ma nel contesto generale siamo indietro. L'anno scorso il Torino mi fece una grande impressione, e hanno più o meno gli stessi giocatori. Siamo ancora in fase di costruzione"."Abbiamo fatto diverse partite con un certo fanatismo, in cui abbiamo difeso eroicamente. Nelle ultime partite la sensazione è che a livello difensivo stiamo crescendo, che siamo più tosti e concediamo poco. Bisogna continuare così. Per Magnani ci volevano tre o quattro mesi per metterlo in condizione di cominciare a giocare a calcio, nei primi mesi non era presente proprio. Ha margini di miglioramento allucinanti, e sicuramente dipenderà da lui la sua crescita"."Non è che vi prendo in giro parlando di incognite, vedo che lui è diverso: quando la stoppa, nella posizione del corpo, si vede che ha giocato in squadre importanti. Dipende molto anche da lui, se riuscirà o meno ad avvicinarsi a quello che era prima. È un giocatore che non abbiamo. Non so quanto gli manchi, come nel caso di Magnani, che per me può diventare un grandissimo difensore. Se Nikola tornerà a certi livelli dipende anche dalla squadra. Mi auguro che cresca, già l'altro giorno ha fatto cose molto buone"."Ha fatto molto bene, con una fase difensiva giusta, mentre in fase offensiva l'abbiamo visto dribblare e crossare. L'unica preoccupazione è legata al fatto che sia uscito malconcio, non vorrei succedesse qualcosa di imprevisto. Lui ha le doti per essere molto importante per noi"."Tameze ha fatto un grande inserimento sull'uscita di Provedel, lui ha più caratteristiche in quel senso di Veloso. Le sue ultime due partite mi sono piaciute molto, e ha queste doti di inserimento. Da lui mi aspetto che ogni tanto vada dentro, con la palla e senza"."Devo andare sulle sensazioni. Secondo me ci sono giocatori che non riescono a fare due partite in tre giorni. Per Kalinic è un po' diverso, sono giocatori che quando arriva la partita la fanno, a prescindere dagli allenamenti. Ha recuperato anche Di Carmine: ho due giocatori in quella posizione, seppur non al massimo"."Favilli appena parte si fa male, sicuramente ci vorrà qualcosa in più, perché gli devi dare sicurezze. Anche se quando ha giocato ha fatto bene. Solo Samu sarà disponibile, gli altri no, e nemmeno la prossima, credo"."Meno, ma non per le caratteristiche dei giocatori. L'idea è quella, anche se a volte non è semplice trovare i terzi che abbiano caratteristiche da terzino adattato a fare quel ruolo, ma che abbia anche il fisico. La mia idea sarebbe avere due corsie così".