L'allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Torino.



DIMARCO - "Dimarco ha un piede favoloso, rispetto a Lazovic ha meno uno contro uno, ma questi colpi li ha, li fa anche in allenamento e il piede buono ce l'ha".



SERENITÀ - "Oggi parlavamo che l'anno scorso abbiamo fatto tutti i gol ben costruiti, non facevamo mai gol estemporanei come questo o quello di Zaccagni. Io mi sento così oggi, sono contento perché abbiamo vinto due partite toste, difficili, con due eurogol in situazioni in cui di solito non si fa gol".



GARA TOSTA - "Primo tempo abbiamo fatto bene, non abbiamo concesso niente, sempre a posto, messi bene e non abbiamo mai subito un tiro. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più. La gara è stata tutta così, e mi sembrava che la stavamo portando a casa con serenità nonostante le situazioni di emergenza come Magnani che ho dovuto farlo giocare a centrocampo".



KUOAME' E MERCATO - "Kouamé lo sento ogni tanto a prescindere dal mercato. Non voglio entrare nella discussione sul mercato. Una parte della squadra è buona e giusta, mi manca un po' di lavoro di allenamento. Spesso siamo in emergenza e la società lo sa e spero intervenga. Quando siamo tutti siamo belli, quando siamo in emergenza qualcosa manca".