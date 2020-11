Ivan Juric, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa dopo il ko contro il Sassuolo: "È stata una grandissima prestazione. Abbiamo dominato, concedendo pochissimo. Purtroppo abbiamo preso due grandi gol, ma penso sia la prestazione migliore di quest'anno. Adesso speriamo di trovare pace con gli infortuni, di recuperare i giocatori che sono fuori. Sarà un campionato difficilissimo per queste ragioni. Veloso? Avrà bisogno di tempo per recuperare la forma. Ilic è andato oltre le sue possibilità in questo periodo, adesso spero di recuperare un po' di giocatori. Kalinic e Di Carmine? Mi sono piaciuti, per la prima volta ho visto due ragazzi che si cercano. Mi spiace però per Kalinic, al momento questa idea va un po' accantonata. Poi per il futuro vedremo, non escludiamo niente".