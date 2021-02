Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: "Lasagna doveva giocare a prescindere dall'infortunio di Kalinic. Ha ampissimi margini di miglioramento. Il campo era brutto e gli è saltata la palla male ma poteva fare gol. E' venuto con una grande voglia e in allenamento sto vedendo cose che raramente ho visto in carriera, forse con Diego Milito".



Una vittoria in rimonta. Ha rivisto il carattere?

"Non solo carattere, oggi abbiamo giocato davvero bene Eravamo andati in svantaggio e non era semplice recuperare. Abbiamo fatto una partita davvero ottima".



Questa classifica cosa le fa pensare?

"Dobbiamo migliorare, pensando a giocare bene. Iniziamo a recuperare qualcuno. Ci vogliono altri sei o sette punti per essere sicuri, li dobbiamo fare. Ma voglio che la squadra migliori, e che facciamo il meglio possibile".