Dopo il pareggio in amichevole contro la Top 22 Calcio Dilettante, l’allenatore del Verona Juric ha parlato in conferenza stampa: “Risposte dal campo? Non sono riuscito a vedere ciò che avrei voluto, ma capisco che il lavoro sia tanto e le gambe siano pesanti. Si passa anche da queste partite in cui si vede proprio che si fa fatica ad andare e sono comprensibili, le ho già vissute in passato, i calciatori hanno bisogno di assimilare i carichi. Su cosa pensavo fossimo più avanti? Su tutto, oggi non si è visto molto. Magari nel secondo tempo c’era più circolazione ma abbiamo sbagliato troppo tecnicamente nei 90’. I giocatori di devono anche abituare a quello che chiedo loro”.



SINGOLI - “Diverso approccio degli esterni alti? Dipende dalle caratteristiche dei giocatori che interpretano il ruolo, c’è chi è più attaccante come Tupta o chi più centrocampista offensivo come Bessa, è normale cercare di aggiustare un po’ le cose. Dipende da che avversario affronti e quali giocatori penso possano fare male. L’idea è comunque di trovare fra le linee uno che attacchi la profondità e, se entrambi gli uomini dietro la punta giocano bene, allora si può veramente fare male alla squadra avversaria. Veloso e Badu si completano? Al di là di oggi che erano entrambi un po’ affaticati, sono entrambi giocatori in grado di fare entrambe le fasi, con caratteristiche diverse perché Veloso ha più tecnica e Badu più dinamicità, ma il centrocampo può migliorare ancora molto e per esempio se oggi c’è una cosa che mi accontenta è la prestazione di Henderson, che vedo sta iniziando a capire quello che gli viene chiesto e a fare le cose giuste”.