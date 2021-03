Il Verona vince 3-0 a Benevento, il tecnico dell'Hellas Ivan Juric commenta in conferenza stampa: "Non mi aspettavo una serata così serena, il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juve, Torino e Roma. Contro i giallorossi, nonostante l'inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente di settimana in settimana. Ora spero che non avremo infortuni come accaduto per tutto il girone d'andata, quando giocavano bene ma pagavamo le tante assenze. Classifica? Sembrerà ingiusto e fuori luogo quello che dico, ma sono convinto che dobbiamo guardarci alle spalle fino a quando la matematica non ci dirà che siamo salvi. Poi pretenderò il massimo da tutti i calciatori, vogliamo vincere fino alla fine e poi vedremo dove siamo stati in grado di arrivare: sono ambizioso, voglio che lo sia tutto l'ambiente assieme al gruppo. Avanti così, a testa bassa ma con consapevolezza dei nostri mezzi".