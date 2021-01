L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna: "Non penso sia pronto nessuno degli infortunati: abbiamo perso Miguel, Vieira è ancora fuori, e per questa partita perdiamo Ceccherini, che giocava con un'infiammazione al tendine".



Sul gran momento della squadra: "Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo fatto molti punti in emergenza totale. La mia sensazione è che siamo tosti, ma che abbiamo ancora molti margini di miglioramento: Chi molla un attimo è morto, bisogna stare molto attenti e pensare alla prossima partita".