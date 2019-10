Il tecnico del Verona Ivan Juric parla in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Parma: "Forse meritavamo meno rispetto ad altre partite, il Parma ha giocato una buona partita e non era facile. Lazovic ha fatto un gran gol, speriamo si sia sbloccato. Oggi c'è stata un po' di fortuna, altre volte meritavamo di più. Il cambio di Salcedo? Non ha giocato bene, per questo l'ho tolto. Veloso speriamo di recuperarlo al massimo perché ci ha dato tanto, spero stia bene per domenica perché è molto importante per noi. Stepinski ha fatto passi avanti, tenuto più palloni e ci ha fatto giocare meglio: sono contento di lui. Ricorda il Crotone? A Crotone siamo diventati forti dopo quattro mesi, quest'anno dovremo essere sempre al massimo della condizioni. Eravamo più forti a Crotone. Parma? È una squadra allenata benissimo, non fa un bel calcio ma cura tutti i particolari e sfrutta le debolezze altrui, con giocatori di qualità. Obiettivo? Pensiamo solo alla salvezza".