Giorno di vigilia per il Verona di Ivan Juric, che domani sera affronterà il Bologna: "Farò delle scelte simile a quelle viste in Coppa Italia. Bessa è out per un problema che non gli ha permesso di allenarsi, ci saranno Adjapong e Amrabat; Verre e Tutino cercherò di inserirli presto. Davanti uno tra Tupta e Pazzini: Giampaolo è un ragazzo splendido che si impegna sempre al massimo, è il capitano, il giocatore più amato e quello che guadagna più di tutti. Ma non è in ottime condizioni a causa delletà e dei problemi fisici, per questo con lo staff gli abbiamo assegnato un programma speciale. Se torna in forma, sarei un pazzo a non parlo giocare".



FORZA SINISA - Sugli avversari: "Non so quanto la situazione di Mihajlovic possa influire sui giocatori del Bologna, ma la cosa importante è che vinca questa battaglia. Sinisa ha dato una svolta a questa squadra, hanno tanti punti forti e pochi deboli.



MERCATO - "In difesa valuterò se far giocare Kumbulla, Henderson sta crescendo. Salcedo è un attaccante giovane di qualità che ci aiuterà, ma non è quello che ci serve. Abbiamo bisogno di un giocatore che abbia fame e si possa calare nella nostra realtà senza puzza sotto il naso e che abbia le qualità giuste. Cosa penso delle ammonizioni per gli allenatori? Cercherò di stare calmo...".