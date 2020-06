Ivan Juric, allenatore del Verona, parla a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari, che ha proiettato i veneti al settimo posto in classifica, in piena zona Europa: “La partita era importante perché bisogna conquistare la salvezza il prima possibile, c'era tanta adrenalina. L'espulsione non ci stava, ci ha cambiato la partita ma la squadra è stata fantastica. Il nostro obiettivo rimane salvarci, daremo il massimo e vedremo dove arriveremo, il sogno non lo escludo. Le motivazioni sono arrivate da sole, sul piano fisico c'è stato qualche problema”.



SUI SINGOLI - “Per tutti è stato un momento difficile, ora vogliamo ritornare alla normalità. Mi permetto di citare Badu, ha perso la sorella, ha avuto un brutto infortunio, è stato un ragazzo straordinario”. Il centrocampista del Verona ha perso la sorella lo scorso marzo, uccisa in Ghana da un colpo d'arma da fuoco.