Dopo la sconfitta contro l'Inter, l'allenatore del Verona Ivan Juric ha così parlato a Sky Sport della prova dei suoi: "Penso che abbiamo dato il massimo in questo momento, abbiamo preparato così il primo tempo, nel secondo volevamo alzarci di più e alcune volte non ci siamo riusciti. L'Inter è una squadra forte, per noi era difficile. Sul primo gol mi pare ci sia stata una rimessa in gioco irregolare dell'Inter, perché la palla gli è scivolata, ma non voglio fare polemica. C'è poco da rimproverare. Juve e Inter sono due squadre completamente diverse, la Juve ha qualcosa in più ma l'Inter è più tosta, e concede di meno rispetto ai bianconeri. All'inizio ci abbassavamo ma sapevamo come ripartire, nei primi 25 minuti abbiamo fatto molte ripartenze buone. Nella ripresa serviva più qualità per fare male all'Inter, avrei voluto pressare più alto, dare fastidio a Bastoni, ma non era facile".