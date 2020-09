L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha presentato la prossima partita di campionato contro l'Udinese: "Dietro siamo ancora in emergenza, ma la condizione è un po' migliorata. Lazovic? Ha fatto il primo allenamento con il gruppo stamattina, giocherà ancora Dimarco".



Sul mercato: "Quanti giocatori servono? Siamo in dodici, fai tu il conto. Pessina da noi ricopriva tanti ruoli, ad esempio. Abbiamo bisogno di qualità davanti, in mezzo ci vuole un altro giocatore. Sanabria per l'attacco? Abbiamo bisogno di due giocatori che ti diano qualcosa in più. Abbiamo messo Salcedo e Colley, che danno freschezza, ma serve una base più forte".



Sul giovane Lovato e il paragone con Kumbulla: "L'altro giorno ha fatto una bella partita, ha le caratteristiche giuste per noi, ma dipende molto da lui. Kumbulla è fortissimo perché ha questa capacità di imparare tutto subito. Lui sta facendo passi in avanti, poi dipende molto da lui. Potrebbe andare tutto bene, o potrebbe volerci più tempo. Ma le caratteristiche sono quelle giuste".