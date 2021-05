Al termine della partita pareggiata per 1-1 contro lo Spezia, l'allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato della gara e del finale di stagione.



ERRORI - "Abbiamo fatto errori tecnici gravi che in Serie A non si possono fare, abbiamo regalato la partita"



SALCEDO - "Salcedo? Ha avuto alti e bassi, ma è giovane. Se rimane lucido e voglioso può diventare un ottimo giocatore. È atipico, né prima né seconda punta, ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. È uno da 10-15 gol all'anno".



ILIC - "Ilic? A San Siro ha fatto benissimo, oggi è entrato malissimo. Oggi ha fatto 6-7 errori che di solito non si fanno"



OBIETTIVO - "L'obiettivo è chiudere nella parte sinistra della classifica. È stato un anno più difficile dello scorso, quando avevamo giocatori più forti",