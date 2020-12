L'allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria: "Siamo consapevoli di non essere forti. In questo momento stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il gioco a tratti, con disponibilità totale da parte di tutti. Stiamo mettendo un po' di gioco, ma non abbiamo ancora la sensazione dell'anno scorso, non ci siamo ancora vicini".



Sugli obiettivi del club: "Non siamo al livello di Samp o Genoa, ma nemmeno vicini. Non è che i risultati nascondono tutto, non è così. Non è questa la strada, per me. Poi si sta creando un gruppo e stiamo facendo risultati, ma serve un'altra visione. Poi leggo delle plusvalenze, che secondo me non ci sono più, se vogliamo crescere. Adesso i risultati coprono tutte le cose, e ho sempre detto che sono contento, ma se vogliamo parlare di altre cose ci vuole un altro approccio. Basta vendere i giocatori migliori!".