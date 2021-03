Il tecnico delIvanha parlato dopo la sconfitta contro il Milan, in conferenza stampa:"Sono stati meglio loro. Fisicamente e tecnicamente sono superiori, pur non avendo creato molte occasioni da gol. La mia sensazione è che la vittoria sia meritata: ci siamo impegnati al massimo, ma loro sono superiori"."Quando mi fai una domanda così mi viene voglia di insultarti, è una mancanza di rispetto. Il Milan, in grande difficoltà, ha dimostrato di esserci superiore. E se guardo tutto il campionato dico tanta roba: non mi viene da parlare di sottovalutazione, è come accusare i miei giocatori di aver pensato di essere superiori"."Abbiamo creato tre o quattro situazioni su piazzato, potevamo riaprirla. Alla fine mi rimane la sensazione che abbiamo forse perso contro una squadra migliore. I ragazzi volevano dare tutto, ma non è bastato".