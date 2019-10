Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Sampdoria. Tra i temi toccati anche Stepinski: "Stepinski? Sono contento, ha l'atteggiamento giusto. Ogni nostro giocatore ha dei limiti, se stanno qua significa che da altre parti non è andata bene. Bisogna lavorare e vedere dove si arriva col lavoro. L'importante è che tutti abbiano la predisposizione a migliorarsi. Questo vale anche per lui, ha l'atteggiamento giusto. Ci sono stati palloni da mettere dentro, non credo però sia un problema. Da lui mi aspetto anche i gol. Non credo faccia un lavoro maggiore degli altri, fa il lavoro che fa una punta. Mi aspetto un po' di tutto da lui".