L'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric ha dichiarato a Sky dopo il pareggio con l'Inter nel posticipo di campionato: "Volevamo giocare una grande partita, rischiando a pressarli alti. I ragazzi mi hanno commosso, sono orgoglioso di loro che hanno fatto una gara splendida. Siamo forti mentalmente, ci piace giocare a viso aperto. C'è un po' di rammarico per non aver concretizzato le tante occasioni da gol create nel primo tempo".



"Ho parlato con la società, siamo molto vicini all'accordo per restare. L'Hellas mi ha dato tanto e vorrei rimanere qui. Se dovessi cambiare squadra in futuro, mi piacerebbe provare un'esperienza fuori dall'Italia".

"Amrabat è la più grande sorpresa della mia vita, ha un'intelligenza incredibile. Pensavamo che avesse solo forza, invece ha dimostrato tutto il suo valore e ha ancora grandi margini di crescita".



"Atalanta da scudetto? Gasperini è un allenatore sottovalutato, stiamo rubando tutti qualcosa da lui, ha avuto coraggio proponendo un nuovo calcio molto diverso. Per me è il migliore in assoluto, prima di lui forse ci sono solo Klopp o Guardiola".