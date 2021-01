Dopo il successo per 1-0 sul campo dello Spezia, ai microfono di Sky parla l'allenatore del Verona, Ivan Juric: "Sapevamo sarebbe stata una partita tosta perché loro hanno messo tutti in difficoltà. Non era facile perché giocavano sulle palle lunghe su Nzola. Zaccagni è in fiducia, quando uno prova cose così vuol dire che sta bene. Deve continuare così, ha cambiato completamente mentalità. Kalinic? Ha fatto anche di più di quanto pensassi, ha fatto solo un allenamento con la squadra. Al di là del gol sbagliato ha fatto capire che potrà darci una grande mano in futuro".



Sul mercato: "Condivido tutto col direttore, e a volte penso che il mio modo di parlare ci abbia portato grandi benefici, ma ultimamente mi è sembrato di destabilizzare. E questa non è una cosa buona, a livello personale. È l'ultima cosa che voglio fare. Per cui io e il direttore abbiamo deciso che parlerà solo lui di mercato, e io della squadra. Con lui condivido tutto e pensiamo allo stesso modo".